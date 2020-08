Colaboración ciudadana para frenar los vertidos de basura en O Son

PORTO DO SON. El Concello de Porto do Son ha hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo su colaboración en los temas que respectan tanto al reciclaje como al tratamiento de basuras “para que no tengamos que lamentar las imágenes que tenemos que presenciar a diario tanto en los puntos de recogida como en los diferentes lugares donde se vierten escombros de manera habitual que tanto dañan y perjudican la imagen de nuestro municipio”, indicó la teniente de alcalde sonense, María Maneiro. Por ello, recordó que siguen operativos el punto limpio fijo y móvil (actualmente ubicado en Queiruga) y que realizan recogida de diferentes tipos de residuos a domicilio. “Todos ellos servicios gratuitos a disposición de nuestros vecinos y visitantes. No hay excusa para hacer las cosas bien, pues esto es responsabilidad de todos”, dijo. m. C.