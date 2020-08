Colocan a Moraime no centro da historia da Costa da Morte

Axudar a recoñecer e recuperar os valores de Moraime (Muxía) é un dos principais obxectivos do novo libro publicado polo investigador e divulgador Xan Fernández Carrera, convencido de que “o patrimonio histórico e cultural son as mellores industrias que temos, pois non contaminan e axudan a xerar riqueza”. Así o afirmou no acto de presentación da obra, que leva por título Moraime. Centro histórico da Costa da Morte, e que foi patrocinada pola Deputación da Coruña.

Trátase, segundo o autor, dun libro de carácter divulgativo, con abundante información gráfica, no que recolleu información de estudos feitos por diversos investigadores. Está estruturado en tres partes, a primeira das cales céntrase no contexto xeográfico de Moraime.

Na segunda avalía os diferentes períodos históricos, desde a súa existencia como villa romana, pasando pola etapa xermano-visigoda, identificada na necrópole descuberta en 1972, e seguida pola fundación de mosteiro beneditino, que máis tarde se transformaría nun priorado dependente durante máis de cen anos de San Benito de Valladolid, e depois de San Martiño Pinario, de Santiago. O terceiro e último apartado comprende a descrición do conxunto histórico-artístico que actualmente se conserva.

Xan Fernández resalta na súa obra que “ningún outro lugar deste territorio durante a Idade Media tivo tanta influencia relixiosa e social sobre a súa poboación como Moraime”. Así, sinala que os monxes do antigo mosteiro “foron os que difundiron o cristianismo por esta ampla zona, fundando novas parroquias e contribuíndo ao asentamento da poboación no territorio a través da concesión de foros que lle permitían ás familias dispoñer de terras e vivendas para sobrevivir”.

A publicación veu a luz na igrexa de San Xiao de Moraime, cualificada polo autor como “a catedral do Románico da Costa da Morte”. Fernández Carrera sinalou que esta obra pretende “espertar o interese polo coñecemento e favorecer a recuperación do patrimonio como elemento que axude a desenvolver económicamente estes territorios”. Apuntou ademais varias propostas para poñer en valor este importante conxunto histórico, entre elas a creación dun aparcadoiro aproveitando a carretera vella, habilitar un pequeno centro de información e fomentar actividades lúdico-culturais. “Coido que non sería algo moi costoso”, sinalou.

Na presentación estivo acompañado polo deputado provincial de Cultura, Xurxo Couto, e polo historiador e antropólogo muxián, e actual director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar, quen reivindicou tamén o valor do patrimonio “pois non é so un conxunto de igrexas e algo monumental, é un valor ao a servizo da sociedade que debe ser accesible e por iso é importante democratizar o coñecemento”. A este respecto sinalou que este libro “é un primeiro paso para coñecer o que temos aquí”, e amosou a súa confianza en que “Moraime renaza co apoio de todos vós”, dirixíndose ás deceas de persoas que asistiron á presentación.

Subliñou que este enclave “era un lugar de prestixo e de confianza” ao que viñeron os monxes para organizar o territorio. Lembrou ademais que Moraime acolleu durante un tempo a Alfonso VII, quen despois da súa estadía nestas terras chegou a ser rey de León.

Feitos todos eles que avalan a importancia desta parroquia muxiana como centro histórico. Fernández Carrera e Vilar amosaron a súa confianza e convencemento de que “nun futuro poidamos ver un Moraime en plenitude, porque o merece”, concluíu o autor da obra.