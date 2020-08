Comezan as obras de mellora do CEP Xesús Ferro Couselo en Valga

valga. Arrancan as obras de mellora do Centro de Educación Primaria valgués Xesús Ferro Couselo de cara o curso que vén, tal e como indicou a consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no día de onte. Por unha banda, renovarase o peche perimetral para aumentar a seguridade no recinto. O antigo valado que cumpría esta función xa foi retirado e agora estase a instalar un novo conformado por paneis ríxidos, do mesmo xeito que se renovarán os portais de acceso ás inmediacións do centro. Asemade, estanse a continuar os traballos realizados o pasado mes de novembro no tocante á pista deportiva erguendo un cerramento ao seu arredor, “de xeito que os alumnos e alumnas poidan desfrutar este ano dun espazo exterior cuberto”, sinalan fontes municipais. Tamén se inclúe a substitucións dos canalóns. N.V.