Concello e Xunta buscan un acordo sobre o enlace ao parque vimiancés

Vimianzo. A Corporación local aprobou onte, coa única abstención dos dous concelleiros do PP, sendas mocións -unha de Adiante Vimianzo e outra da Plataforma Corredor Xusto- encamiñadas a presentar alegacións ao proxecto de prolongación da autovía da Costa da Morte para que se inclúa no mesmo o enlace co polígono vimiancés.

Unhas alegacións que, segundo confirmou a alcaldesa, Mónica Rodríguez, xa foron remitidas o pasado luns, día 22, amparándose nun informe elaborado polos técnicos locais no que se recolle que a referida vía é de titularidade autonómica e, polo tanto, “competencia da Xunta”. Ademais, a rexedora sinalou que a vindeira semana manterá unha reunión coa conselleira de Infraestruturas para tratar de encauzar “unha problemática de interese xeral, e que afecta a moitas persoas”.

Dende Adiante Vimianzo amosaron a súa queixa porque “o noso grupo descoñece cal é o contido da alegación, xa que a alcaldesa tan só se limitou a dicir que se presentara”. Consideran ademais que máis aló do debate sobre que administración ten que executar o enlace, “o inminente agora era presentar as alegacións no período de exposición pública”.

Unha vez que estén formuladas, engaden, “será o momento de mirar quen debe facer a obra, se a Xunta, se o Estado, ou as dúas administracións”. Respecto á moción presentada pola plataforma, e canalizada ao pleno a través do grupo de goberno (PSOE), os concelleiros de Adiante Vimianzo lamentan que “non se tivese convocado unha xunta de portavoces para acordar entre os tres grupos municipais, por unanimidade, apoiar esta moción”.

A alcaldesa, pola súa banda, reiterou o seu compromiso de seguir loitando para que se execute o enlace.

FEIRA. Pola súa banda, no apartado de rogos e preguntas, Adiante Vimianzo formulou un rogo para que sexan escoitadas as demandas dos feirantes respecto ao cambio de ubicación do mercadillo dos xoves, “xa que un sector maioritario se nega a poñer o seu posto na nova ubicación e isto pode supoñer pór en perigo o mercado semanal”.

A alcaldesa asume que “non é unha localización ideal para todos, pero tamén é certo que a veciñanza acolleu de bo grado o cambio”. Agora, engadiu, “garántense en maior grado as condicións de separación e distanciamento, e isto é o que nos ocupa”.