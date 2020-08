Concerto de Mikel Erentxun en Boiro

CICLO DE ACTUACIÓNS NA PRAZA DE A BOQUEIRA DE A NEGRAL. O Concello de Boiro colabora co local A Pousada da Galiza Imaxinaria, que rexenta Suso Santamaría, na iniciativa dun ciclo de concertos en exterior que se van realizar nos meses de agosto e setembro na Praza de A Boqueira de A Negral. A primeira das actuacións terá lugar o vindeiro venres, día 14 de agosto, e será Mikel Erentxun, excompoñente de Duncan Dhu, quen abra o cartel. A seguinte das actuacións programadas, segundo indicou a concelleira de Cultura boirense, María Luisa Outeiral, será o 29 de setembro e correrá a cargo do grupo Miss Caffeina. As actuacións vanse celebrar seguindo todas as medidas de control e seguridade para evitar posibles contaxios de coronavirus.