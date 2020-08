Conciencian ós nenos do campamento noiés sobre a adopción de mascotas

NOIA. A concelleira de Xuventude de Noia, Laura Salgado, e o responsable de Medio Ambiente, Martín Fernández, participaron nunha especial actividade ca que se deu comezo á última quenda dos campamentos urbanos do Concello. O parque canino Agility acolleu un completo obradoiro sobre adopción de animais de compañía impartido pola protectora Arca de Noia. Preto de trinta nenos e nenas asistiron, xunto cos seus monitores e monitoras, a esta sesión. Nela, persoal da citada protectora explicoulle ás crianzas asistentes como se desenvolve o seu labor no día a día. Entre as súas tarefas atópase, precisamente, rescatar cans e gatos que son abandonados. Tras levalos ás súas instalacións, comeza a busca de novos fogares para estes animais de compañía. Ademais, insistiron moito ante os pequenos e pequenas na responsabilidade que as persoas deben ter á hora de adoptar unha mascota. Esta última quenda dos campamentos urbanos estenderase ata o vindeiro día 21 de agosto. Conta coa participación de preto dunha trintena de crianzas en idade escolar, de entre catro e doce anos. As actividades programadas desenvólvense de luns a venres no polideportivo Agustín Mourís, en horario de nove da mañá a dúas da tarde. s. s.