Conclúen as actividades no Loreto tras catro quendas

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo onte cos participantes nos campamentos xuvenís que se están a celebrar nos municipios de Porto do Son e Boiro, unha xornada na que chegaron ao seu fin. Ambas actividades forman parte da Campaña de Verán da Xunta de Galicia que afronta estes días a súa recta final.

As rapazas e rapaces que se dan cita na última quenda destes dous campamentos están a desfrutar de xornadas de convivencia que xiran en torno a actividades de aventura moi vencelladas á natureza. Así, no campamento Virxe de Loreto (Porto do Son) participan mozas e mozos de 14 a 17 anos que aproveitan á proximidade á praia para realizar, principalmente, deportes náuticos.

Pola súa banda, o campamento xuvenil Espiñeiras (Boiro), ademais das actividades de aventura,céntrase na temática teatral. Trátase de facilitar á xente nova un primeiro achegamento a esta disciplina artística dunha maneira lúdica e formativa.

Desde o Concello de Porto de Son, o alcalde, Luis Oujo Pouso, sinalou que “estamos moi satisfeitos de que un ano máis se poidan levar a cabo este tipo de actividades de xuventude nunha contorna tan privilexiada como esta do Loreto, aínda que marcadas pola limitación de prazas e as medidas de seguridade”.

prazas En total, segundo sinalaron desde o goberno galego, esta Campaña de Verán, que leva por título O verán que necesitas, puxo á disposición da mocidade 6872 prazas en diferentes actividades e campamentos, que se prolongarán ata comezos do mes de setembro. Cómpre destacar que, debido a situación sanitaria actual, todas as actividades desta campaña seguen as medidas de prevención fronte ao covid-19 fixadas polas autoridades sanitarias co fin de garantir a seguridade de todos os participantes.

Así mesmo, a Consellería de Política Social oferta no período estival 348 prazas nun total de 29 campos de voluntariado para maiores de dezaoito anos por todo o territorio galego.