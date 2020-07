Condenan a dous anos ó acusado de agredir cun pau a un home en Vedra

Vedra. A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, condenou a un home que agrediu a outro cun pau a dous anos de cárcere como autor dun delito de lesións por deformidade. O tribunal tivo en conta a atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Ademais da pena de prisión, impúxolle o pagamento dunha indemnización de 9.730 euros. Os feitos sucederon en febreiro de 2016 nas inmediacións dun bar de Vedra. O agresor colleu un pau do chan e propinoulle á vítima un golpe na cara que lle causou unha grave fractura nos ósos, no tabique nasal, nas paredes da órbita dereita, nas paredes lateral e media do seno maxilar e un enfisema subcutáneo de predominio palpebral. Tivo que ser intervido cirurxicamente e quedáronlle secuelas respiratorias e unha desviación na pirámide nasal. C. E.