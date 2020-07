Conresa investirá na conciliación co medio ambiente

Conserveros Reunidos SL (Conresa) ten previsto poñer en marcha un ambicioso plan de investimentos medioambientais de máis dun millón de euros. Todas as actuacións que se leven a cabo estarán encamiñadas a mellorar o aproveitamento enerxético e o impacto medioambiental da empresa na zona. O concelleiro de Promoción e Dinamización Económica e Relacións Institucionais do Concello de Ribeira, Ramón Doval, visitou con este motivo as instalacións da empresa en Couso, onde foi recibido polo director xeral de Conresa, Roberto Fernández.

Fernández explicou que coas melloras derivadas destas actuacións, a empresa non só continuará a cumprir coa lexislación actual, senón que poderá anticiparse ás normativas que se irán implementando nos vindeiros anos. Así, a empresa ribeirense estará ao día cando se aplique a nova revisión comunitaria do Sistema de Prevención e Control Integrado da Contaminación industrial, que está en fase de elaboración mediante os Documentos BREF nos distintos estados membros e que prevén que non tardará máis dun lustro.

O director xeral de Conresa quixo facer fincapé en que se trata “dunha empresa fortemente integrada na comarca, totalmente vinculada á economía circular e imprescindible para o mantemento do sector industrial relacionado co mar e coa conserva”, e salientou tamén que “o coidado da contorna forma parte da nosa existencia, polo que seguiremos esforzándonos en implantar as mellores tecnoloxías dispoñibles”.

O plan inclúe unha actualización dos procesos productivos mediante a incorporación das mellores técnicas dispoñibles para o tratamento das emisións.

O primeiro paso será inminente, e estará orientado a reducir a emisión de olores. Para isto, instalarase un sistema de última xeración RTO (Regenerative Thermal Oxidiser) ou oxidante térmico rexenerativo, que son empregados no tratamento de emisións industriais. O seu funcionamento consiste na aspiración dos vahos producidos pola actividade da fábrica, e o seu posterior tratamento a unha temperatura superior aos 900 graos centígrados. Deste xeito, elimínanse as partículas que poidan chegar a causar os cheiros, e mellorarase así a relación que ten esta industria ribeirense co seu medio máis próximo.

O investimento para poñer en marcha este plan de conciliación entre o medio natural e a producción industrial da conserveira será de máis dun millón de euros, e as medidas e actuacións para levalo a cabo darán comezo de xeito inmediato, tal e como comunicaron dende a propia empresa. Espérase así que se cumpra o prazo estimado para a súa posta en marcha, data fixada para marzo do vindeiro ano 2021.