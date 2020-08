Continúan as visitas guiadas ao Pico Sacro en setembro

Boqueixón. O programa de visitas guiadas xeolóxicas ao Pico Sacro vén de completar o seu primeiro mes de actividades “cunha gran acollida por parte do público”, apuntan fontes municipais. E é que foron preto de cen as persoas que participaron nas distintas sesións desenvolvidas todos os domingos pola empresa Geotur Galicia en colaboración co Concello e que se centran na riqueza xeolóxica deste enclave.

Segundo explicou o guía encargado dos percorridos, Joaquín Rubal, “á xente impáctalle a amplitude visual dende o cumio do Pico , especialmente en días solleiros –como o de onte-”. As persoas asistentes “sorpréndense moito coa gran importancia xeolóxica deste lugar”, xa que o aspecto máis coñecido é o paisaxístico, “polo que non imaxinan a súa complexa xeoloxía”, revela.

Neste senso, os espazos nos que se poden amosar mellor estes detalles son as propias covas. “Durante o percorrido, visitamos as tres entradas. Unha delas é unha pequena fenda que se atopa no alxibe do castelo no cumio do Pico Sacro”, indica Rubal. O programa de visitas xeolóxicas guiadas continuará todos os domingos do vindeiro mes de setembro. O custo é de 10 euros por persoa, e será de balde para os menores de 12 anos. As prazas son moi limitadas, polo que se deberá realizar a reserva previa inscrición a través do enderezo electrónico geoturgalicia@gmail.com ou no teléfono 675 820 520. A.P.