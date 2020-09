Convocan as probas de acceso ó conservatorio de música de Ribeira

Ribeira. O Conservatorio de Música Profesional de Ribeira Enrique Paisal anuncia que, con motivo da posta en marcha dun novo curso, o vindeiro martes día oito ás dez da mañá terán lugar as probas de acceso ao primeiro curso de grao elemental.

Ditas probas, que en condicións normais terían lugar no pasado mes de xuño, tiveron que ser aprazadas dadas as circunstancias extraordinarias que estamos a vivir actualmente con motivo da pandemia do coronavirus.

Ademais, as probas de acceso aos outros cursos, tanto do grao elemental como profesional, serán o xoves día dez a partir das catro da tarde.

Para estas últimas é imprescindible a formalización dunha matrícula e o prazo estará aberto ata o día oito.

En todos os casos aplicarase un protocolo anticovid que inclúe, por exemplo, a utilización de máscaras, a hixienización de mans (colocáronse dispensadores de xel hidroalcohólico á entrada e en todas as aulas), o mantemento da distancia de seguridade entre todos os asistentes e a entrada ao centro só do alumnado unha vez chamado.

A día de hoxe o conservatorio ribeirense consta dun claustro de quince mestres onde se imparten as especialidades de piano, frauta traveseira, clarinete, saxofón, trompeta, gaita, violín, viola, violonchelo e guitarra. s. s.