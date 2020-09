Creativos de 15 países na exposición GóisOroso Arte

oroso. O centro cultural de Sigüeiro acollerá ata o vindeiro día 30 unha nova edición do seu certame internacional de arte GóisOroso Arte 2020. Hai que lembrar que, como consecuencia da crise sanitaria do coronavirus, nesta ocasión non houbo unha inauguración oficial como é habitual, pero todas aquelas persoas interesadas poden visitar a mostra, cumprindo as recomendacións sanitarias e as indicacións do persoal do centro cultural. “A dura pandemia marcará para sempre este ano 2020, pero tanto en Oroso como o noso municipio irmán de Góis tivemos claro desde un primeiro momento que o certame internacional de arte tiña que celebrarse e cumprir 15 anos, 24 no caso de Góis Arte, ao que uniuse Oroso cando xa levaba nove edicións”, explicaba o alcalde Manuel Mirás. Óleo, acrílicos, acuarelas, fotografía ou escultura son algunhas disciplinas artísticas presentes xa en GóisOroso Arte, con obras de creadores de quince países. m. outeiro