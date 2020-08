Críticas do BNG pola xestión das obras no Concello de Camariñas

Camariñas. O BNG de Camariñas denuncia “o caos en que se converteu o concello por unha nefasta planificación das obras en varias parroquias”, asegura o responsable local, Xurxo Rodríguez.

Recoñece que son actuacións necesarias, pero di que “moitas delas teñen retrasos acumulados considerabales, como as de Ponte do Porto ou a rúa Nova en Camelle”. Unhas obras que, engade, están orixinando “moitas complicacións no tráfico, deixando unha pésima imaxe de cara ao turismo, sector que xa vén padecendo esta grave crise e que isto vén a crearlle máis dificultades aos sectores da hostalaría e o comercio do noso concello”.

Rodríguez Baña asegura ademais que a “sinalización é moi deficiente” e nalgúns casos as obras están “causando danos ás propiedades”.

Por outra banda, dende o BNG denuncian “o mal estado de parques infantís e das instalacións polideportivas” e tamén do palco da música de Camelle. M. LAVANDEIRA