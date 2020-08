Cuestiona o BNG o parón da obra na fachada da vila noiesa

A pesar de que concordan na necesidade de melloras na seguridade viaria, tanto no punto da Ponte de Noia coma en moitos outros do municipio, o BNG mostrou a través dun comunicado o seu desacordo tanto co proxecto da fachada marítima como co desenvolvento de dita actuación.

Os nacionalistas recordan que “esta zona está incluída dentro de perímetro regulado polo Plan Especial de Reforma Interior e Conservación Artística do Casco Histórico de Noia” e que dito plan, en referencia aos paseos de ribeira, establece a necesidade de que a súa instalación“integre os muros de fábrica e ramplas actuais e outros elementos pétreos de interese na nova aliñación do perímetro dos malecóns.”

Igualmente, tampouco entenden que se permita “unha nova deturpación” da ponte de Noia coa demolición do firme e da beirarrúa dos primeiros 30 metros do viaduto.

Dende a formación frentista critican a “inaptitude de Costas do Estado e do goberno local”, xa que cren que non tivo en conta os servizos básicos do subsolo e que non fixo unha revisión oportuna de xeito previo ao comezo da actuación.

Por último, dende o BNG tamén censuran “a actitude enganosa do goberno noiés”, xa que afirman que na contra do que teñen expresado “acerca da asunción de todas as modificacións de servizos básicos como causa da obra por parte de Costas do Estado”, teñen constancia “da inversión de recursos propios por cando menos 30.000 euros” neste sentido.

O edil de Obras, Martín Fernández, aclarou ao respecto que se aproveitou a actuación para realizar unha mellora na rede de abastecemento de augas “para dar servizo a diferentes zonas e tamén para unificar a última fase de Portas do Mar co malecón de Cardarso, toda a envolvente do casco”.

Fernández asegurou que por parte do Concello de Noia sempre houbo vontade “ao igual que das partes intervinientes na obra, que é de Costas”. “Os planos moitas veces non se corresponden coa realidade, de aí o reformado do proxecto”, sentenciou.