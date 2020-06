Cultura ficha a CLUN para la promoción del Xacobeo 2021

Como cantaban os resentidos, aquí e máis na India as vacas son sagradas, e a materia prima que producen, o leite, tamén, xa que constitúe unha das bases da economía do noso rural. E lóxico entón que a cooperativa láctea líder nesta terra participara nun dos motores turísticos de Galicia, o Xacobeo, eivado agora pola desfeita que provocou a pandemia, pero que con accións coma esta vai volver a poñerse en marcha. Pode tardar meses, e tamén barállase a posibilidade de que ata o vindeiro ano non colla forza de verdade, pero son dúbidas que empezarán a se respostar nas vindeiras semanas. E se sumamos as empresas para implementar accións e favorecer a confianza do visitantes, boa parte do Camiño estará xa andado.