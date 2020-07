Cultura Quente, a orixinal oferta de Caldas na nova normalidade

Caldas de Reis abriu onte unha creativa e orixinal programación cultural para este verán “diferente” que se presenta baixo o nome do seu emblemático festival Cultura Quente, unha oferta lúdica na que serán protagonistas, a primeira semana, os contos para adultos, a música de DJs e as actuacións de agrupacións da localidade. Unha proposta na que non faltan, como é evidente, as medidas de seguridade que impón a crise sanitaria para a chamada “nova normalidade”.

Así, o Concello de Caldas apostou este ano claramente pola creatividade dos artistas locais e adaptou todo o programa ás condicións de seguridade sanitaria destes tempos. Os eventos desenvolveranse en varios espazos da vila co obxectivo de dinamizar o comercio e a hostalería, ao tempo que se ofrece apoio ao sector cultural local, segundo explicou a concelleira responsable da área de Cultura, María López.

O programa abriuse onte, ás 21.30 horas na rúa Real, coa contacontos Ángeles Goás, que presentou As fames contadas, unha sesión de historias para adultos que tamén se enmarca dentro da programación da biblioteca municipal. Trátase dun espectáculo de narración oral, composto por unha variada selección de contos propios e de tradición oral. Comeza en torno un xantar que se fai na casa para celebrar a festa do pobo, e na mesa surxen historias de todos os tipos de fame.

FESTIVAL O festival trasládase hoxe, venres, á praza das Palmeiras da localidade coa actuación de Dj Moe (22.00 horas) e o concerto de Pequeña Gran Compañia (23.00 h.). Trátase dunha agrupación local que xurde no 2010 co obxectivo de integrar a maior cantidade posible de artes nun único espectáculo e que ofrece actualmente un amplo repertorio musical aberto, interactivo e apto para todos os públicos no que tamén ten moita importancia o humor e a ironía. Xa mañá, sábado día 18, na mesma ubicación, será a quenda de Dj Xaby que actuará a partir das 22.00 horas e do grupo Soüldiers, que o fará a partir das 23.00. Esta banda caldense, formada por cinco compoñentes, ten como estilo musical principal o Funk & Soul, aínda que tamén o Pop & Rock e o Rithtm & Blues, ofrecendo un extenso repertorio que atrae a diferentes públicos con gustos musicais diversos. Estas actuacións enmárcanse dentro do bloque temático Son Chileno.

VERMÚ DE DOMINGO. Pola súa banda, a primeira sesión de Vermú de Domingo chegará o día 19 a partir das 12.30 horas co pasarrúas e a animación de Fanfarria Furruxa, unha agrupación musical da localidade pontevedresa que domina varios estilos musicais, tanto de música galega como doutros países, cun toque orixinal e personalizado, dín os organizadores.

Suliñar que os membros da agrupación gozan dunha ampla traxectoria enriba dos escenarios e animando festas e eventos por todas as localidades de Galicia.

O Concello pón en enfase en que todos os actos se desenvolvan adaptados conforme á situación de nova normalidade e terán límite de aforo para cumprir coa normativa fronte o covid-19 en cada tipo de evento. Unha iniciativa posta en marcha para favorecer a seguridade dos asistentes.

Hai que lembrar que os responsables municipais veñen de adquirir unha partida de xeles hidroalcohólicos de peto que se distribuirán entre todas as persoas que acudan aos concertos.