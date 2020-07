Cultura Quente enche de bo ambiente as noites de Caldas

A programación cultural municipal para este verán en Caldas de Reis, que se presenta baixo o nome do emblemático festival Cultura Quente continúa enchendo de ambiente as noites deste estío tan especial que estamos a vivir por mor do covid-19, segundo explican os organizadores.

Baixo a filosofía de variar os escenarios co obxecto de dinamizar todos os espazos urbanos e a aposta firme por artistas e grupos locais ou relacionados coa Vila Termal potevedresa, o certame cultural adéntrase xa na súa terceira semana de espectáculos tras gozar dunha fantástica acollida nas sesións previas.

Despois de pasar polas Palmeiras e o Campo da Tosión o espazo escollido para a celebración dos concertos nas noites caldesas é A Tafona.

Así e seguindo a programación deseñada por los responsables municipais de Cultura, dentro do bloque Música da escola, protagonizado por música instrumental de artistas que comezaron na Escola Municipal de Música de Caldas de Reis, as actividades continúan este xoves, 30 de xullo, co concerto de Kalani Percusión que se vai celebrar a partir das 22.00 horas na Tafona.

Desde a organización lembran que este trío de percusionistas xurde despois de que os seus compoñentes rematasen os seus estudos tras pasar polos conservatorios de Vigo, Oporto, Hamburgo, Estrasburgo e Ámsterdam, para crear un proxecto onde a percusión e a súa riqueza tímbrica sexa o punto central do seu espectáculo.

Dende a música tribal, ata a electrónica, o espectáculo musical que ofrece este trío de percusionistas abraza diferentes estilos e épocas, sendo sempre a percusión o seu fío conector.

No mesmo lugar, o venres , día 31 de xullo, dentro do ciclo Son Cileno en referencia ao pobo que habitaba o territorio caldense en época prerromana Dj Óscar quentará o ambiente ás 22.00 para dar paso ás 23.00 horas ao concerto de Gradín Tom & Reverendo.

Contan que tras compartir “birras” e infinidade de discos nos bares composteláns, os tres compoñentes desta agrupación deciden xuntarse para dar renda solta á súa creatividade musical co blues como punto de encontro.

Non obstante, o seu repertorio vai moito máis aló para coquetear con estilos como o swing o jazz ou o rock sureño. A súa premisa fundamental é que os temas, máis aló do xénero musical, cobren sentido dentro dun repertorio ecléctico. O fío condutor do seu show é a voz de Grandín, sostida polos arranxos vocais de tom &Reverendo nun diálogo permanente entre guitarra, voz e piano.

AGOSTO O festival continúa o sábado, día 1 de agosto, coa previa de Dj Moe (22.00 horas) e o concerto posterior (23.00) de Secho nun espectáculo en solitario cheo de sentimento, verbas de amor, desencotro, descontento e elegancia. O ‘vermú de domingo’ será amenizado desta volta pola charanga Mil 9 que ofrecerá pasarrúas e animación musical durante a mañá do día 26 do vindeiro mes.

Como non podía ser doutro xeito, todos os actos desenvolveranse adaptados conforme á situación de nova normalidade e terán límite de aforo para cumprir coa normativa fronte o covid-19 en cada tipo de evento, explican os responsables municipais,

Indicar, finalmente, que como iniciativa para favorecer a seguridade e protección dos asistentes aos distintos concertos, o Concello de Caldas de Reis encargarse de entregar xeles hidroalcohólicos de peto entre todas as persoas que acudan aos eventos.