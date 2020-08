Curso de galego en Rianxo

SE A SITUACIÓN SANITARIA o permite, no mes de setembro retomarase o curso básico de Lingua e Cultura Galega que organiza a concellería de Educación e Normalización de Rianxo, que dirixe Adelina Ces. Realizarase dun xeito máis intensivo, debido a que a Xunta ten previsto convocar as probas Celga para finais de setembro ou comezos de outubro. Será do 1 ó 24 de setembro (martes, mércores e xoves) en horario de 19.00 a 21.00 h, no auditorio municipal. Debido a que se produciron unhas poucas baixas do curso que se iniciara en marzo, ábrese un prazo extraordinario de matrícula para aquelas persoas interesadas en asistir ao seu reinicio. O periodo de matrícula está aberto ata o vindeiro día 25. Máis información no teléfono 981 100 688.