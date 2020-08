Dalle a razón ao goberno de Caldas a sentenza que obriga a readmitir o GES

CALDAS. O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, afirma que de ter aceptado a “reubicación” do GES de Valga en Caldas “hoxe estaríamos nun lío maiúsculo, que eu creo que era a intención do PP, sempre máis pendentes do seu partido ca dos verdadeiros intereses da cidadanía”. Así se expresou o rexedor tras coñecerse nos últimos días a sentenza do Xulgado do Social número 3 de Pontevedra na que se declara a “nulidade dos despidos dos traballadores do GES de Valga” e se condena ao Concello á súa “readmisión nas mesmas condicións que tiñan antes de terse producido os despidos”. O rexedor sinala que “o tempo dá e quita razóns e, neste caso, queda demostrado que a tíñamos no Goberno municipal e que a reubicación do GES nas condicións que nos formulaban dende a Xunta era un regalo envelenado”, apunta o alcalde. A.P.