David Amor presentará `Love is in the air´en la villa sonense el día 3

PORTO DO SON. El cómico gallego David Amor recalará en Porto do Son el próximo 3 de octubre para presentar Love is in the air. Se trata del nuevo trabajo del famoso actor pontevedrés, en el que habla de sus nuevas inquietudes sin olvidarse de una de sus últimas pasiones, los aeropuertos. El espectáculo, dirigido al público adulto y de ochenta minutos de duración, tendrá lugar en la casa de la cultura de la villa sonense a partir de las 20.30 horas. Desde la concejalía de Cultura de O Son comentan que “todos os que posúan entradas dos monólogos adiados, poden cambialas polas novas dende o 16 de setembro no concello”. Después, la venta de los demás tickets se iniciará el día 22 en la propia casa de la cultura. Debido a la situación sanitaria actual, desde el citado departamento recuerdan que los asistentes tendrán que llevar máscara. m. C.