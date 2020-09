Deciden reiniciar o plan que proxecta a senda a Carabeiras

O pleno de Lousame aprobou por unanimidade o pasado martes en sesión extraordinaria, desistir do expediente “Sendeiro dende a Ponte de Abelendo a Carabeiras. Paralelo río Lobo” e resolver os recursos de reposición interpostos para proceder á mellora do proxecto técnico.

A alcaldesa, Teresa Villaverde, xustificou a convocatoria da sesión en que “cómpre acelerar para poder empezar a traballar nun novo expediente expropiatorio e non queremos dilatar a tramitación dese novo expediente”.

Asemade, a rexedora explicou que chegaron a esa decisión porque durante a súa tramitación “afloraron feitos que así o aconsellan, sobre todo de cara a garantir o exclusivo acceso peonil á senda, o respecto absoluto ao medio natural e ao patrimonio, así como concretar o contido dos paneis informativos”, dixo.

Por tanto, previamente o pleno desestimou os catro recursos de reposición interpostos a un proxecto que, deseguido, foi desestimado. Porén, Villaverde Pais adiantou que “imos reinicialo. Quero facelo así para atender as achegas, incluso as recollidas nas alegacións, e mellorar o proxecto técnico. Pero non imos parar”, asegurou a mandataria local.

Convén recordar que o pleno do pasado mes de xuño aprobara inicialmente o expediente expropiatario para executar o plan do citado sendeiro, que transcurrirá pola parroquia de Tállara.

PROCEDEMENTO O voceiro municipal socialista, Julio Paradela, centrou as súas intervencións en cuestións de procedemento, comezando pola propia convocatoria da sesión extraordinaria, onde tanto PSOE como BNG votaron en contra da ratificación da inclusión dos asuntos na orde do día. Os socialistas fixeron fincapé nunha suposta tardanza do Concello á hora de resolver os recursos de reposición.

Isto motivou a intervención da secretaria municipal, quen aclarou que “se esperou ata finalizar todo o período de presentación de alegacións para resolver todas á vez”, evitando así ter que convocar, neste caso, catro sesións plenarias extraordinarias para que o pleno resolvera cada un dos presentados.

Por outra banda, Paradela tamén cuestionou que o Concello resolvese os recursos de reposición interpostos antes de desistir do expediente. Respecto a iso, Villaverde Pais respondeu que os informes técnicos e xurídicos indican que non se deben aprobar os recursos, se ben recoñeceu que algunhas delas achegan cuestións que serán tidas en conta no futuro proxecto.

Finalmente, o voceiro do BNG, Anxo Moledo, tamén se interesou polo trazado do sendeiro, ante o cal a alcaldesa de Lousame aclarou que “non se vai enterrar ningunha canle e, se aparece algunha, vaise restaurar, doulle a miña palabra”, engadiu.