Defende a empresa da mina de Touro vinte anos de remodelación exemplar a nivel mundial

A empresa Explotacións Galegas, propietaria dos terreos da antiga mina de Touro e responsable da execución da restauración ambiental da zona, afirmou onte que o plan logrou “unha importante recuperación” nos 20 anos que leva en marcha e que a compañía está sometida a “un control constante” por parte das administracións.

Así o dixo en resposta ás afirmacións do BNG, que denunciou en rolda de prensa que hai un depósito “incontrolado” de residuos na antiga canteira por parte da empresa Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste (que forma parte do actual centro de valorización situado nos terreos) e que este provoca un problema pola “pestilencia”.

A empresa fai referencia na súa resposta ao plan de rexeneración elaborado hai máis de 20 anos, “aprobado pola Consellería de Medio Ambiente” e que é “un exemplo mundial” e “exportouse” para outras restauracións. O terreo está agora cuberto por “unha gran masa vexetal” e “logrouse mellorar a calidade das augas dos ríos da contorna ata acadar os obxectivos do Plan Hidrolóxico de Galicia”, indican dende Explotacións Galegas.

A antiga mina, lembran, foi explotada por Riotinto e anos despois compraron os terreos. “Como propietaria e responsable de executar o plan de restauración ambiental está sometida a un control constante das administracións”, din, do mesmo xeito que outras empresas que elaboran tecnosoles, que é o caso de Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste.

A empresa lembra que membros do BNG visitaron xa os terreos da antiga mina e suxeriu que volvan ao lugar, unha invitación que fan extensiva a “todos os partidos, veciños e sociedade civil”. O Centro de Valorización Ambiental de Touro-O Pino ocupa na actualidade o que antes era a mina do municipio e está formada por catro empresas: Explotacións Galegas, dedicada á produción de áridos; TYRMA, especializada en reciclaxe de plástico flexible; CVAN, centrada en innovación, e Tratamentos Ecolóxicos do Noroeste, centrada na xestión de residuos.