As agrupacións municipais do BNG do ámbito da ría de Muros e Noia achegáronse ás confrarías e colectivos de mariscadores e mariscadoras para facerlles chegar a Proposta Non de Lei que a formación nacionalista vén de rexistrar no Parlamento galego para intentar asegurar que os 5,2 millóns de euros anunciados polo Executivo cheguen ao sector.

A través dun comunicado, dende o partido frentista sinalan que esta iniciativa preséntase logo de coñecerse a incompatibilidade da axuda con outras por parte do Estado que foron anteriormente concedidas. Por iso, dendo o BNG tamén se tramitou “sendas preguntas para ser realizadas nesta institución no contexto desta problemática”, recolle o documento.

Os nacionalistas confían en que “a iniciativa posta en marcha por Rosana Pérez, responsable de Mar e Pesca da formación no Parlamento galego, sirva para forzar á Xunta a investir cartos” nun sector clave para a comarca e que, deste xeito, “se evite que os máis de 5,2 millóns de euros destinados a estas achegas se queden sen execución e os grandilocuentes anuncios da Consellaría. Só en iso, en simples anuncios”, reiteraron.

dietas Por outra banda, os nacionalistas tamén se interesaron polas dietas que o Instituto Social da Marina (ISM) reparte aos profesionais do mar obrigados a acudir ós cursos de formación que de xeito periódico imparte a citada institución.

Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso dos Deputados, vén de formular unha serie de preguntas ao respecto dirixidas ao Goberno. Esta medida adoptouse logo de que profesionais da comarca de Muros e Noia e de Barbanza encetaran unha campaña dirixida ao ISM co fin de que modificara a normativa que regula o procedemento de acceso ao réxime de prestación da formación do ISM, adaptándoa á realidade xeográfica de Galicia.