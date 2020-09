Dende o BNG levarán a situación do Museo do Mar ao Parlamento

Noia. O BNG vai levar ao Parlamento galego a situación do Museo do Mar de Noia. Aseguran, a través dun comunicado, que entre a documentación que serviu de base para a presentación do proxecto figuraba o inventario do material da propia Asociación Mar de Noia e que, na memoria do mesmo, recóllese un “modelo que coxestión”.

Os nacionalistas lamentan que os fondos continúen almacenados por particulares nas instalacións dos almacéns do citado colectivo a pesar de que xa abriu as súas portas o novo edificio.

En base a isto, a formación frentista vén de presentar unha proposta non de lei na que se pide “á cámara que inste ao Goberno galego a dirixirse ao GALP 4, para lembrarlle os deberes dos beneficiarios que establece o artigo 10 da orde da Consellería do Mar do 24 de maio de 2016, relativo ao cumprimento das condicións e prescricións establecidas nela en canto aos obxectivos, realización das actividades ou adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención”, recolle o escrito.

Dende o BNG, critican que o pasado mes de agosto o Concello de Noia anunciara “a inauguración das novas instalacións, sen que, ata o día de hoxe, se tiveran trasladado ás mesmas os fondos pertencentes á Asociación Mar de Noia, que serviron para a creación do propio museo, e sen que comezara a actividade e a xestión” por parte da citada entidade.

Defenden que esta situación “é un grave prexuízo para o patrimonio almacenado” e piden que esta situación non se demore máis no tempo. Así mesmo, o grupo nacionalista no Parlamento, “rexistrou sendas preguntas para ser levadas a cabo na Comisión oitava e no pleno”, relativas a esta cuestión.

Pregúntanse se a Xunta considera que se están a cumprir “os requisitos establecidos a orde da Consellería do Mar e os obxectivos marcados polo Concello de Noia na solicitude da subvención que lle foi concedida”. E, ademais de refirirse á situación dos fondos, “amontoados en distintos almacéns”, tamén lles plantexarán se consideran que “o patrimonio cultural, histórico e etnográfico doado debe continuar divulgándose e poñéndose en valor co apoio e a colaboración das distintas administración públicas”, puntualizan. m. c.