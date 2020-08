Denuncian de novo contaminación nas augas do Furelos

A Asociación de Troiteiros Río Furelos denuncia de novo contaminación nas augas. Un caso que volve demostrar a pouca conciencia medioambiental dunha gran parte da cidadanía. “Andan os antropólogos e os filósofos coa diatriba de se esta pandemia mudará os nosos hábitos e nos fará menos egoístas e máis solidarios, máis preocupados polo público”, meditan dende a Asociación. “Tal como se nada novo acontecese, e para que todo siga sendo igual, as augas do Furelos, outra vez, volven a atoldarse con restos contaminantes”, critican.

Informan de que desta vez foron alertados por unha veciña que descubriu “o que parecen ser cisternazos de purín, localizados nas proximidades de Chorén”, apunta o presidente, Xabier Pazo. Tras facer as comprobacións in situ, indican, decatáronse de que uns tres quilómetros de río, entre Ponte San Paio e a desembocadura do Furelos no Ulla, quedaron afectados pola vertedura do xurro.

“Levamos anos denunciando este tipo de prácticas completamente dañinas para o medio ambiente e moi en concreto para as augas do río. Non en van a directiva europea mesmo prohibe esparexelo polos prados dado o poder contaminante que ten”, sinalan. Dende a Asociación insisten en que este tipo de actuacións illadas e reiteradas son propias do comportamento de idiotas (no senso etimolóxico da palabra) que só se ocupan do seu e o público non lles preocupa. Ogallá os antropólogos que agoiran unha mudanza para mellor na especie humana leven razón e non teñamos que dar máis novas destes vertidos”, sentencian.

Insisten en que seguirán denunciando este tipo de ataques ás augas do río con documentación gráfica “perante a Garda Civil, o Servizo de Consevación da Natureza, Augas de Galicia e, neste caso, tamén o poremos en coñecemento do Concello de Santiso, por discorreren as augas contaminadas por ese térmo municipal”, din.

Convidan dende a Asociación a deterse e reflexionar: “estamos preocupados a nivel mundial polas consecuencias que sobre a nosa especie pode causar o covid 19. Miles de mortos, crise sanitaria, devacle económica... Aproveitemos para cavilar por uns intres, cantas especies están ameazadas, non só de morte, senón de extinción polos nosos comportamentos idiotas”.

E é que hai que lembrar que o río Furelos arrancaba o 2020 sufrindo contaminación procedente dunha empresa de lavado de vehículos que transportan gando, e tras un breve descanso aportado polos meses de confinamento, volvían producirse vertidos o pasado mes de xuño. Desta vez, procedentes dos colectores do polígono de A Madanela, que afecta ao regato de Vimianzo, que desemboca no río.

É un sinsentido que está a provocar graves danos no medio e na fauna ictícola, e o peor é que o único culpable é, como non, o ser humano. Dende aquí sumámonos a petición da Asociación e demandamos “sentidiño” , empatía e responsabilidade.