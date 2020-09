Denuncian que o Goberno se apropia de 5,1 millóns dos concellos de Tabeirós

a estrada. O Partido Popular denunciou onte na Estrada que o Goberno central quere apropiarse de máis de 5,1 millóns de euros dos aforros dos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, de xeito unilateral e sen o consenso cos alcaldes. O rexedor estradense e deputado provincial, José López, xunto ao voceiro do grupo provincial do PP, Jorge Cubela, e a voceira popular de Forcarei, Belén Cachafeiro, lamentaron esta decisión, e por iso anunciaron mocións en todos os concellos da provincia e na Deputación de Pontevedra para instar ao Goberno a que non se apropie dos recursos das entidades locais, e que sexan os propios concellos os que poidan usar o 100 % dos seus remanentes. Así o explicou José López, que definiu a situación como “complicada” para os concellos. “Este decreto é unha chantaxe, unha expropiación encuberta dos recursos dos nosos veciños”, denunciou. Recoñeceu que “nunca esperamos que puidera producirse” e engadiu que “son as únicas administracións intervidas polo Goberno central, pese a ser as que están máis próximas aos cidadáns e, polo tanto, precisan maior flexibilidade”. Finalmente, lamentou que PSOE e BNG votasen en contra da moción no pleno celebrado no Concello. S. E.