Desfrutan os muradanos do campamento estival

MUROS. Os meses de verán veñen cargados de actividades ao aire libre, iniciativas que agora, que acabamos de vir de varios meses confinados, se desfrutan máis ca nunca. Iso é o que lles acontece sobre todo aos pequenos, que están a copar os campamentos que desenvolven os concellos como forma de actividade lúdica e á vez como servizo de conciliación familiar e laboral. O goberno local de Muros puxo en marcha este mes o seu particular campamento, que se está a desenvolver nos pavillóns Xosé Lago (Esteiro) e Miraflores (Muros). As actividades están dirixidas aos nenos de entre 6 e 11 anos. A previsión é continuar o campamento no mes de agosto, si existe suficiente demanda. Dende o Concello lembran que tamén está aberta a piscina municipal, sempre coas debidas medidas de seguridade, e que se están a desenvolver nas instalacións distintas actividades. Esta semana a veciñanza participou nunha clase de HIIT e noutra de zumba. c.e.