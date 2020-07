Desfrutaron onte os arzuáns da curta ‘Trala porta’

arzúa. O Concello de Arzúa arrancaba onte a súa programación cultural e facíao cun cinefórum no multiusos Terra do Queixo. Alí proxectouse a curta Trala porta, protagonizada pola actriz arzuá Lidia Veiga. Despois do visionado tivo lugar un coloquio moderado polo técnico de Cultura Marcos Pampín no que participaron Lidia Veiga, o director Alejandro Rodríguez e o público asistente. As propostas continuarán o día 24 cun gran espectáculo que mestura teatro, títeres e música nunha montaxe de ambientación medieval sobre o Camiño titulada A viaxe de Saira. O 26 desenvolverase a decimoterceira edición de Arzúa Viva, con actividades para todos os públicos. A.P.