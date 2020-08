Divulgarase cun ‘stand’ propio o Camiño da ría Muros-Noia en Fairway

MUROS. O Camiño da ría Muros-Noia estará presente na próxima edición do Fórum dos Camiños de Santiago, Fairway, que se desenvolverá do 8, 9 e 10 de novembro no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago. Para elo, a Asociación do Camiño da ría de Muros-Noia contará no recinto ferial cun espazo propio de 45 m2 de cara a que as empresas e entidades que queiran ir da man da entidade poidan dar a coñecer o seu traballo ou productos turísticos. Para iso o stand contará con diferentes mostradores e mesas para poder manter xuntanzas, ademais dunha zona de audiovisuais para achegar información de destino. A entidade está a traballar xa nun programa de actividades para esas tres xornadas de feira que incluirá presentacións, relatorios, xuntanzas con outros colectivos e degustacións gastronómicas de productos. S. S.