Dodro reforza os servicios co apoio da Deputación

dodro. O deputado delegado da área de Asistencia aos Concellos, José Manuel Lage Tuñas, reuniuse onte co alcalde de Dodro, Xabier Castro Tourís, e cos membros do goberno municipal para analizar as necesidades do municipio tras a crise sanitaria. O deputado lembrou que o pleno da Deputación vén de aprobar a primeira

achega do Plan Único 2020, de 41,2 millóns de euros, dos que Dodro recibe

146.000 euros. Destes fondos, 18.787 euros corresponden a unha achega

extraordinaria . Tamén destacou investimentos que realizan a través do programa de servizos sociais comunitarios (87.841 €) e do PEL, que este ano permite crear 4 empregos. arca