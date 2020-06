Doval reclama ao Concello de Oroso que acepte a axuda para pór en valor As Grobias

Alexánder Doval, portavoz del Partido Popular de Oroso, insta a que o goberno local asine con urxencia o convenio coa Consellería de Cultura, polo cal o Concello poderá botar man dos 30.000 euros que a Xunta pon á súa disposición “para a posta en valor turística da antiga mina de ouro As Grobias”, aportaba a este xornal.

O concelleiro popular indicou que o Executivo autonómico vén de notificar a un total de 53 concellos, mancomunidades e consorcios locais ou agrupacións de municipios da provincia da Coruña que son beneficiarios das axudas que o Goberno galego reserva para impulsar actuacións de posta en valor da riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística do rural con máis de 1,1 millóns.

“Sufragaranse, entre outras, accións de embelecemento dos accesos e bens declarados de interese cultural, iluminación ornamental, recuperación e creación de miradoiros paisaxísticos ou recuperación de elementos de interese etnográfico ou da arquitectura tradicional”, dixo.

Doval explicou que, con esta iniciativa, a Xunta pretende seguir impulsando Galicia como un destino “fiable e de calidade”, potenciando os valores que a xuízo do edil caracterizan o modelo turístico galego e que cobran especial importancia no contexto actual, como son a natureza, a paisaxe a enogastronomía ou o Camiño de Santiago.

E, ao fío, o voceiro da oposición orosá apuntou que as achegas para a mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos van dirixidas a mellorar a calidade da oferta que dende este eido usan os concellos para facelos máis atractivos aos visitantes.

“Estas subvencións están orientadas ao fomento e posta en valor da riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística dos municipios, e no caso do Oroso todos sabemos a importacia da antigua mina de ouro As Grobias”, subliñou Doval, que incidiu en que o Goberno galego mantén así a liña de subvencións convocada en novembro pola Xunta de Galicia, e que tivo que ser paralizada pola crise sanitaria da covid-19.

Xa para rematar, o popular aproveitou para agradecer ao Executivo autonómico o compromiso mostrado unha vez máis cos veciños do concello de Oroso, e reclamou ao goberno local que “non deixe pasar estar oportunidade”.