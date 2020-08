Dúas mozas muxianas no vídeo ‘O rural de todas’

Muxía. Rocío Louzán Sambad e Sandra Paz Lema, dúas mozas emprendedoras de Muxía, serán protagonistas dun fragmento do proxecto audiovisual O rural é de todas, impulsado pola Deputación da Coruña, que pretende amosar a historia da vida das mulleres no rural a través dunha iniciativa interxeracional e colaborativa.

Rocío é a propietaria dunha empresa de maquinaria agrícola. “Traballo onde nacín e me criei, para min é algo normal pero resulta interesante que se traballe en proxectos coma este. Significa moito na carreira na busca da igualdade e participaría noutros tantos de volver a ter a oportunidade”, afirma.

Pola súa banda, Sandra Paz ten varias casas rehabilitadas para o turismo rural e unha granxa de cría porcina. Antes desempeñaba as tarefas de conductora dun autobús escolar. Para ela, esta experiencia foi “moi emotiva, xa que considero fundamental rachar cos estereotipos de xénero desde a infancia”. Anima a todas as mulleres a “facer todo o que se propoñan e cumprir as súas metas. Con votande, todo se consegue”. J. M.