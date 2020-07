Efa Piñeiral ofrecerá o 7 un curso de smoothies

ARZÚA O centro de formación Efa Piñeiral, en Arzúa, celebrará o vindeiro día 7 un curso de elaboración de smoothies. Está dirixido a rapaces maiores de 12 anos, e o obxectivo desta acción formativa é pór en práctica os coñecementos do ciclo de panadaría, repostaría e confitaría impartido na Efa Piñeiral. En concreto, explican fontes do centro, vanse elaborar smoothies, “moi demandados nos últimos tempos xa que permiten, dun xeito vistoso e apetecible, introducir e disfrutar de froitas e verduras no consumo diario”. E é que segundo indican, á vez pretenden tamén difundir un estilo de alimentación saudable. Por certo que dende Efa Piñeiral veñen de impartir o pasado martes a segunda parte do curso de Instagram, na que se centraron nos perigos dixitais (ciberbulling, sexting...) e na que lles ensinaron os diferentes tipos de likes, o uso dos hashtags e, en xeral, todo o que permite esta rede de moda fronte as outras. A.P.