Eliminado en Boiro un vertido ‘histórico’ na praia de Peralto

Boiro. O Concello de Boiro vén de realizar as tarefas de substitución da tubaxe ao marxe do río de Agramuíña, co que se elimina un vertido que afecta á praia de Peralto.

En febreiro fíxose unha inspección da rede de pluviais con cámara hidráulica e, unha vez o caudal do río o permitiu, realizáronse as tarefas de reposición da tubaxe que discorre polo río de Agramuíña dende A Madalena ata a avenida de Compostela para eliminar o vertido.

En 2016 a praia de Peralto causou baixa no censo oficial de zonas de baño de Galicia pola clasificación insuficiente nos últimos 5 anos. Constatouse que o areal se vía afectado por un vertido de dúas tubaxes que desembocaban no peirao de Escarabote. Desde ese momento fixéronse correccións puntuais co fin de subsanar as deficiencias causantes desta contaminación.

Nos anos 2016 e 2017, coa renovación das beirarúas da estrada principal de Escarabote procedeuse á correcta conexión das augas fecais. A comezos de 2019 renovouse o pozo de bombeo de Agramuíña, xa que estaba moi deteriorado e non facía ben a súa función, polo que aliviaba aos tubos que verten ao peirao de Escarabote. En maio do ano pasado reparáronse tamén fisuras nunha tubaxe de fecais na Madalena.