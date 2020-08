Eliminan un vertido de augas residuais na vila lousamiá

LOUSAME. A Xunta vén de eliminar un punto de vertido de augas residuais ao rego de Rabaceiros, no Concello de Lousame. Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, de Augas de Galicia, verificaron que este punto tiña a súa orixe na fosa séptica municipal que recollía as augas residuais xeradas no núcleo de Marracín de Abaixo.

A Xunta comunicoulle a situación ao Concello e solicitoulle a adopción das medidas correspondentes. O sistema, indican fontes do Goberno galego, non funcionaba de xeito adecuado, polo que foi recentemente anulado logo da execución dun novo método de depuración na zona para o tratamento das augas contaminadas. A.P.