Empieza Mercamelide hoy en el Cantón de San Roque con gangas, música y animación

Melide. El Cantón de San Roque de Melide acoge la segunda edición de su feria de stocks Mercamelide no Camiño, entre la jornada de hoy y la del domingo. Los horarios se prolongarán hoy desde las 18.00 horas; el sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00, mientras que el próximo domingo será de 11.00 a 14.00.

El foro está organizado por el Concello de Melide y cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios da Terra de Melide CCA-ASETEM. Xosé Igrexas, concejal de Promoción Económica, explica que “o cambio de localización do Mercamelide o pasado ano incrementou os participantes en comparación á mesma feira organizada no Pazo de Congresos e Exposicións anos anteriores no verán. A ubicación inaugurada en 2019 pretende dinamizar o noso comercio local e darlle pulo”.

Además del ferial, habrá animación callejera hoy a las 18.30 horas, con el grupo O Bringuelo de Arzúa y, por la noche se proyectará en el parque Rosalía de Castro Erosky Paraíso. Ya el sábado, música tradicional a mediodía, gigantes y concierto nocturno en la Praza do Convento de Davide&Fransy&Cibrán. El domingo actúa Carapaus. m. outeiro