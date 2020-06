En marcha a reforma integral da piscina municipal lousamiá

O Concello de Lousame vén de iniciar as obras de reforma integral da piscina municipal, adxudicadas á empresa Jstop Obras y Servicios S.L. por 114.5000 € e un prazo de execución de 3 meses.

“Tiñamos todo preparado para que as obras puideran estar finalizadas neste mes de xuño, pero a paralización dos prazos administrativos derivada da declaración do estado de alarma pola pandemia da covid-19 atrasou todo o procedemento e fixo que as obras deran comezo xusto cando tiñan que estar rematadas”, explicou a alcaldesa, Teresa Villaverde.

Os traballos deron comezo coa demolición do antigo pavimento e dun muro perimetral, para proceder logo á ampliación da zona de praia.

A actuación permitirá unha reforma integral da instalación, con actuacións non visibles pero moi importantes, como a impermeabilización do vaso da piscina para evitar fugas de auga e reparacións na sala de máquinas. Despois colocarase un novo pavimento e faranse arranxos na zona das duchas e na carpintería interior.

O proxecto inclúe o cambio do sumidoiro do vaso por outro novo con rexilla de plástico e a revisión e selado de inxectores. Tamén se impermeabilizará cunha membrana antiesvarante e instalarase un novo pavimento no exterior. Este novo solo estará feito en soleira de formigón armado sobre encachado de pedra granítica.

Finalmente, contémplase a ampliación da zona de praia da piscina en 4 metros, para o que foi preciso o derrubo e reconstrución do muro perimetral.

Na sala de máquinas está previsto colocar unha electrobomba centrífuga, un caudalímetro electromagnético, unha sonda a nivel e un circuíto de tuberías, válvulas e accesorios precisos para o vaso da instalación. Así mesmo, instalarase unha nova fontanería na sala de bombas, un novo cadro eléctrico e dous novos reguladores do PH e do cloro da auga.

Na parte eléctrica, colocarase unha rede de distribución interior da sala de máquinas, substituirase o alumeado dos vestiarios e colocarase unha nova instalación para o alumeado exterior, con luminarias LED. Ademais, deixarase unha canalización de PVC para unha posterior instalación de paneis solares. No resto do complexo actuarase sobre a carpintería e as paredes, aplicando tratamentos protectores e antihumidades.