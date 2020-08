En marcha o vial de acceso ata Saídres, na vila silledense

O Concello de Silleda continúa co seu proxecto de mellora da rede viaria no rural. Un dos proxectos que xa se comezou a executar é o do acondicionamento integral do vial que da acceso á parroquia de Saídres, que presenta dende hai tempo numerosas deficiencias. Trátase dun tramo de máis de tres quilómetros, dende o cruce ca estrada provincial EP 6502 (Silleda-Castro Merza), á altura de Negreiros, ata o lugar de Carboeiro de Francia.

Os traballos foron adxudicados á empresa Taboada y Ramos, por un importe de 139.966 euros, IVE incluido. As obras comezaron nos últimos días coa limpeza e perfilado das cunetas, ás que seguirá a mellora de toda a calzada, con aglomerado en quente. “Trátase dun vial moi transitado, xa que é o único que da acceso á parroquia de Saídres”, indica o concelleiro de Obras e Vías, Antonio Ferro Losada.

Este investimento afrontarase a través dos fondos municipais que lle corresponden a Silleda polo Plan Concellos da Deputación. “Continuamos mellorando así a extensa rede viaria que temos no noso rural”, indica o concelleiro, “priorizando as vías principais de acceso, como é este caso ou como foi o investimento realizado últimamente no vial Piñeiro-Abades, tamén cunha notable lonxitude”, indica o edil.

Nos vindeiros días, informan fontes municipais, tamén se iniciará o proceso de contratación doutro proxecto a través do que se arranxarán outros sete viais en distintos puntos do municipio, tamén cun investimento –neste caso de 250.000 euros- con cargo ao citado Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.