Entregados os 31 vales de 150 € ós gañadores de AnimArte na Casa

RIBEIRA. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acolleu onte o acto de entrega dos bonos de 150 euros aos 31 gañadores do concurso AnimArte na Casa que, co obxecto de axudar ao comercio e á hostalería local ao tempo que se contribuía a que os ribeirenses sobrelevasen o confinamento, se puxo en marcha durante o estado de alarma. María Sampedro, concelleira de Cultura, foi quen fixo efectiva esta entrega nun evento non tan vistoso como sería desexable dadas as limitacións polo covid-19, pero que serviu para poñerlle rostro aos artífices das creacións artísticas que máis gústames acadaron nas súas categorías neste certame dentro da páxina de Facebook Entérate Ribeira. O resto dos 438 participantes xa poden recoller en dito centro os seus bonos de 30 €, a investir igualmente no comercio e a hostalería local. S. Souto