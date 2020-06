Entregan exemplares do traballo da toponimia ao colexio O Pumar-Urdilde

rois. O alcalde de Rois, Ramón Tojo, entregoulle onteao equipo directivo do CEIP O Pumar-Urdilde exemplares da publicación A orixe e o significado do nome do meu lugar, un traballo elaborado polo propio centro educativo no que se explican as particularidades da toponimia roisense. O director do colexio, Benito Barrantes, e a xefa de estudos, Alicia Dios, recibiron os volumes, cos que se pretende poñer en valor entre o alumnado o interese pola historia e a etnografía do municipio. Foi a propia rapazada do CEIP a encargada de ilustrar o libriño, que conta con textos do historiador e etnógrafo Clodio González. Antigo mestre do centro, González explica na publicación de onde vén a denominación de cada parroquia ou aldea nas que vive o alumnado. O obxectivo é poñer en valor o patrimonio inmaterial da toponimia do municipio de Rois. s. e.