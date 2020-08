Esixen máis seguridade na vía teense da Igrexa

O PP de Teo, co seu voceiro José Manuel Guerra á fronte, vense de reunir coa directiva da Asociación Cultural A Mámoa de Luou despois de que uns veciños lle trasladaran a necesidade de poñer en marcha sinalizacións e medidas de calmado de tráfico no núcleo da Igrexa polo continuo tránsito peonil no entorno. Destas necesidades ten coñecemento o Concello dende o 24 de xullo, pois remitíronlle un escrito por rexistro.

Así, e co apoio de 200 persoas, púxose de manifesto que a zona central de Luou conta con moita afluencia de viandantes por ser o núcleo social da parroquia, mais a velocidade á que pasan os coches pola estrada DP-0205 que une Bertamiráns coa Ramallosa convírtena en perigosa, tal e como atestigua un recente accidente. Os populares propoñen a creación dunha serie de medidas que poñan en alza a zona, permitindo tamén un maior desfrute da veciñanza e o aumento da seguridade para os peóns.

O núcleo referido de Luou concentra a principal actividade social da parroquia cun edificio social, sede da asociación cultural A Mámoa, a Igrexa, bares, farmacia, estanco e un próximo parque con aparcamento. A intensa actividade promovida tanto pola entidade como por outras organizacións con desenvolvemento de propostas formativas, culturais e sociais xera moito movemento peonil. Igualmente, trátase dun importante punto de encontro da veciñanza.

Neste contexto, o continuo tránsito dos vehículos pola estrada provincial nunha zona que non dispón de medidas de seguridade viaria ou de calmado de tráfico, resulta unha ameaza constante tanto para os máis cativos coma para os maiores que asisten ás xuntanzas no local social ou para calquera peón que se ve na necesidade de camiñar polas beiras da mesma sen beiravías, falta de pasos de peóns ou sinalización redutora de velocidade.