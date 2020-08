Esixen que A Estrada invista en seguridade na educación

A Estrada. O partido Móvete Estrada reclama máis investimentos por parte da administración local popular para garantir que a volta ás aulas chegue cos mínimos riscos para a comunidade educativa. A nova chega despois de que no pleno constataran “como o Concello se limitará a facilitar dispensadores de xel, papeleiras e incrementar o reforzo no servizo de limpeza, pero non ten previsto establecer medidas que garantan o distanciamento social”.

A xuízo desta formación, isto supón “unha auténtica irresponsabilidade por parte do alcalde que, ou ben, non é consciente da gravidade da situación ante a ameaza real dos contaxios, ou ben antepón a saúde da comunidade educativa a molestar á Xunta para esixir os recursos precisos que fagan posible dotar ós centros”, en especial ós que contan con maior número de alumnado, cos recursos básicos para cumprir o protocolo de seguridade.

Móvete aproveitou tamén a última sesión plenaria para reclamar que o executivo local xestione “dunha vez por todas a cesión de espazo, no recinto dos pavillóns de exposicións e congresos, para levar a cabo os ciclos da madeira do Antón Losada”, xa que “hai un ano que o centro leva esperando pola ampliación dos espazos para poder impartir as clases cun mínimo de seguridade e aínda segue pendente”, denuncia a concelleira de Móvete (grupo conformado por Mar Blanco e Iván Sanmartín) membro do Consello Escolar. o.d. vilar