Estréase o 28 en Boqueixón un audiovisual promocional

Boqueixón. O Concello de Boqueixón estreará o vindeiro venres 28 de agosto o documental Boqueixón. O balcón de Galicia. A cita terá lugar ás 21.00 horas na casa da cultura de Camporrapado e a entrada é de balde, pero o aforo está limitado. É por iso que se require realizar a inscrición previa nesta actividade antes do vindeiro 27 de agosto ás 15.00 horas a través do e mail coordinacion@xurdir.com, ou no teléfono 673 848 593.

Esta produción audiovisual céntrase na actividade económica e o turismo do municipio. “Así, pódese comprobar o importante tecido empresarial radicado na vila, xerando, deste xeito, riqueza ao conxunto da veciñanza”, apuntan fontes municipais.

Por outra banda, o documental pon en valor o potencial turístico realizando un percorrido polos principais bens naturais, patrimoniais e culturais do concello.

Neste documental tamén ten cabida, segundo sinalan dende o goberno local, a cultura propia da vila, “que ten no Camiño de Santiago e o Entroido dos Xenerais da Ulla o seu principal expoñente”.

Asemade, falarase da súa gastronomía, representada pola Filloa da Lestedo e dos variados aloxamentos turísticos “que están á disposición dos visitantes”, lembran. A. P.