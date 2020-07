Estudarase nas depuradoras de Ames e O Son a detección temperá do covid-19

O Son. A Xunta vén de asinar un convenio coa Universidade de Vigo e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) para desenvolver un proxecto conxunto de detección temperá da covid-19 en dez depuradoras a través de bioindicadores mariños: as de Baiona, Nigrán, Gondomar, Cambados, Moraña, O Son, Muros, Melide, Ares e Cedeira, todas elas explotadas por Augas de Galicia.

O orzamento global do proxecto é de 70.000 euros e conta cun prazo de execución inicial de 3 meses, prorrogable.

A novidade desta iniciativa é a análise e detección do virus SARS-CoV-2 mediante técnicas avanzadas e a secuenciación masiva de nova xeración en augas, para establecer a presenza de virus a través de feces, augas residuais e bioindicadores mariños. Para a detección da covid-19 e a carga viral, realizarase a toma de mostras no entorno do vertido final (río ou mar), con especial atención á detección do virus en especies como o mexillón. Tamén se farán mostras nestes animais que se atopen próximos ás saídas das depuradoras.

Os resultados darán unha información fundamental do estado da pandemia, permitindo unha detección prematura de posibles rebrotes. s. s.