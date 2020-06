Éxito do concerto virtual do alumnado infantil da escola de música de Rois

rois. A Escola Municipal de Música (ESMU) de Rois ofreceu o sábado o seu primeiro concerto virtual co que o alumnado máis novo despediu o curso 2019-2020 con 27 actuacións, a maioría delas en directo. A iniciativa contou con numerosos seguidores na canle de Facebook do Concello de Rois. O vídeo do concerto pódese ver tamén na canle de Youtube de Concello de Rois.

A pandemia do covid-19 impediu que, como todos os anos, alumnado e profesorado da ESMU de Rois puidesen ofrecer o tradicional concerto de fin de curso no que amosa o avance dos preto de setenta alumnos que reciben formación na escola dirixida por Manuel Villar. A pesar do confinamento, a ESMU de Rois seguiu dando clases en liña e decidiron ofrecer dous concertos virtuais a través da canle de Facebook do Concello para despedir o curso. arca