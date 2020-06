Firmas para que cumplan la Lei de Accesibilidade

negreira. Claudia Rodríguez, una joven de Negreira, está recogiendo firmas a través del portal osoigo.com de cara a que se cumpla la Lei de Accesibilidade 10/2014 que, a su juicio, “queda muy bien sobre el papel, pero la realidad es que me encuentro con un sinfín de obstáculos y problemas que, según ella, no deberían de existir”. Entre ellos cita por ejemplo las carencias en cuanto al transporte o vivienda adaptada que padece desde que hace once años sufrió un infarto medular de origen desconocido. Ronda ya las trescientas rúbricas. c.g.