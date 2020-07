Formación en cultivo ecolóxico á sombra do Pazo de Goiáns

A finca na que se ubica o histórico Pazo de Goiáns, en Boiro, ocupa unha superficie de 125.000 metros cadrados e, segundo un informe realizado en 2005 polo enxeñeiro técnico agrícola José Manuel García Barros, atesoura 40 especies arbóreas distintas.

Bananeiros, avellanos, pinos, carballos, espiños, palmeiras, camelias, frutais, bosques de freixos, cipreses (un deles de máis de medio século), castaños (de máis de 25 anos) e un longo etcétera.

Neste espectacular entorno natural, o alumnado que participa no curso de cultivo de hortalizas todo o ano da Uned Senior do Concello de Boiro retomou a actividade despois do paréntesis provocado polo estado de alarma da covid-19. Os alumnos e alumnas fórmanse en cultivo ecolóxico de hortalizas nun espazo habilitado en dita finca. O curso comezou no mes de marzo e ía rematar en xuño pero, por mor do confinamento provocado pola pandemia do coronavirus, tivo que interromperse e aprazarse ata o mes de xuño.

As clases, que inicialmente ían realizarse os martes alternos, agora celébranse todas as semanas en horario de 18.00 a 22.00 horas.

Por outra banda, a Unión de Cooperativas Espazocoop, xunto coa colaboración do Concello boirense e da agrupación local de Cáritas, organizan a actividade de formación Lánzate a emprender en cooperativa. A iniciativa, que se vai levar a cabo no municipio entre os vindeiros días 28 e 31 do mes de xullo, nas instalacións do centro social de dita localidade, ten como principal obxectivo o de presentar a cooperativa como unha opción laboral de autoemprego colectivo. Esta actividade está enmarcada no programa de actuación 2020 da Rede Eusumo, unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Está destinado a persoas socias da entidade e a persoal de cooperativas, así como tamén a todas aquelas que estén interesadas no traballo de xeito cooperativo.

A formación programada é totalmente gratuíta, e vaise realizar no centro social de Boiro entre os días 28 e 31 de xullo, en horario de 09.30 a 14.30 horas. Son un total de vinte horas de formación, repartidas en catro sesións, nas que as persoas asistentes van descubrir as características das empresas cooperativas e coñecer un caso real dunha entidade en funcionamento.

O programa da actividade consta de catro módulos: un sobre emprendemento, outro de cooperativismo de traballo como saída para o emprego, un de organización e financiamento nas cooperativas e un último de experiencia real deste tipo de sistema de economía social. As prazas dispoñibles son limitadas. Máis información no 636 457 969.