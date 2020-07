Frades apoia aos veciños na denuncia polos cortes no subministro de luz

Frades. O pleno municipal apoiou a reclamación presentada pola veciñanza de Ponte Carreira diante da Consellería de Industria e de Unión Fenosa Distribución para esixir unha solución ás deficiencias de subministro eléctrico que veñen sufrindo nestes dous últimos anos. No escrito, apoiado coas sinaturas de 65 veciños e veciñas da localidade, denuncian que dende o ano 2019 están sufrindo problemas no subministro de luz que afectan tanto a particulares como a negocios.

Son interrupcións de pouca duración, pero que poden reproducirse ata nove nove veces nun mesmo día, o que supón, denuncian, un incumprimento do compromiso de servizo da compañía.

O alcalde de Frades, Roberto Rey, explicou que o escrito “entrou no Concello o pasado 1 de xuño, polo que xa se levou á Comisión de Goberno e se lle deu traslado tanto á Consellería como a Unión Fenosa Distribución”. Responderon, sinala o rexedor, que o subministro a Ponte Carreira “chega a través de dúas liñas de media tensión e por iso os cortes non afectan sempre ás mesmas persoas. Din que van colocar uns aparellos que avisarán de cando hai un problema e en cal das liñas”, indicou e explicou que “agora queremos seguir facendo forza aprobándoo en pleno e remitíndolle o acordo tanto á Xunta como á UFD”. A medida saiu adiante por unanimidade e lembrouse que o Concello ten o 50% contratado con Udesa Distribución, con quen non hai incidencias. A.P.