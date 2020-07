Frades e a ONG Mestura imparten cursos de smartphone e de memoria

Frades. Unha ducia de veciñas de Frades participan durante este mes de xullo nos obradoiros gratuítos de memoria e de uso de smartphones e tabletas organizados polo Concello de Frades e a ONG Mestura ao abeiro do programa Neneiras. Este proxecto trata de promover a igualdade e a integración social das mulleres do rural. Os cursos arrancaron esta semana, e estenderanse durante todo o mes de xullo.

O concelleiro de Ensino, Manuel Ferreiro Marzoa, foi o encargado de darlle a benvida ás alumnas, ao tempo que lles lembrou que aínda están a tempo de participar nalgún dos dous obradoiros que darán comezo a próxima semana: técnicas de relaxación (luns 6, 13 e 20 de xullo) e bailoterapia (martes 7, 14, 21 e 28 de xullo). Todas as propostas son de balde, polo que só hai que anotarse previamente no Concello de Frades (981 695 567) ou na ONG Mestura (981 661840).

Así mesmo, Ferreiro Marzoa aproveitou para agradecerlle á ONG Mestura a colaboración prestada durante o confinamento, momento no que se interromperon estes catro obradoiros, que foron substituídos por un servizo de apoio psicolóxico, asesoramento xurídico, apoio na realización de trámites por Internet, orientación laboral e información sobre recursos de traballo ás mulleres de Frades que o precisaran.

Por certo, que este mes arrancan tamén as actividades de verán. O vindeiro día 17 os pequenos desfrutarán dunha noite de cine ao aire libre na praza de Ponte Carreira coa película A galiña turuleca. De novo, o 24 poderán desfrutar de El Grinch. O 25 deste mes será o turno da obra Muiñada, de Galeteatro, e o 26 celebrase o Día do Neno. As noites de cine continuarán o vindeiro mes e incluso está programada unha visita ao Aquapark de Cerceda para o 7 de agosto. a.p.