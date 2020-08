Galp formará a mozos de Porto do Son para axudar ó relevo no eido da pesca

O centro de interpretación do Castro de Baroña de Porto do Son vai albergar o vindeiro martes día 1 de setembro unha sesión informativa sobre o programa Relevo 2020 ,organizada polo Concello sonense e o GALP Costa Sostible.

A proposta, financiada pola Consellería do Mar e o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), busca o relevo xeracional no sector pesqueiro a través da capacitación de mozos e mozas mediante a formación e mellor coñecemento dos recursos.

Trátase dunha iniciativa promovida por cinco Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP): A Mariña-Ortegal, Golfo Ártabro Sur, Golfo Ártabro Norte, Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible e Ría de Arousa.

Ten como obxectivos: facilitar espazos de posta en común, en relación ao sector pesqueiro, para mozas e mozos do territorio que teñen inquietudes e obxectivos comúns e moito que aportar nos eidos pesqueiro e social; sensibilizar aos xoves na importancia que este campo ten no desenvolvemento territorial e a súa repercusión no patrimonio, desenvolvemento turístico e oferta gastronómica; continuar apoiando a profesionalización e fomentando a innovación para que se siga a manter como un motor da economía a través da creación de emprego, apoio á empregabilidade e da inclusión social ou poñer de manifesto a importancia de preservar os recursos e zonas costeiras e de loitar en contra do cambio climático.

O programa, de carácter gratuíto e dirixido a persoas maiores de 16 anos, contempla accións de coñecemento do sector pesqueiro, deseño da carreira profesional das persoas

participantes, accións de emprendemento activo e encontros profesionais, entre outras.

As persoas interesadas en asistir á sesión informativa deben formalizar a súa inscrición a través do enderezo electrónico jose.pazo@portodoson.gal.

Ao respecto, o alcalde sonense, Luis Oujo Pouso, salientou que “o sector primario da pesca e o marisqueo e todo o secundario, que inclúe conserveiras e alimentación, conforman unhas das principais riquezas e fontes para a creación de emprego no noso municipio. Por iso, debemos motivar ás novas xeracións para que tomen iniciativas produtivas e que se empreguen nun campo que aínda ten moito potencial para seguir crecendo”. “No caso sonense, Portosín e O Son son uns dos principais portos do cerco de toda Galicia”, engadiu o rexedor.

Asemade, Luis Oujo destacou que “incluso nos momentos de crise que estamos a vivir se están experimentando no sector alimentario da conserva cifras de crecemento na facturación destas empresas”.